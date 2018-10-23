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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
5
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:09

у Мисто нет собственного процессинга. Его Карты обслуживает процессинг ПУМБа. Сотрудники Миста - лишь фронт офис.
Поэтому транзакцию сендмани и Приват запорол скорее всего либо Пумб. Либо, скорее всего - сендмани. Мисто в этом технически вообще не участвует.
Ну или ещё вариант - пользователи забывают про лимиты он-Лайн переводов которые есть у всех сервисов : это 15-25 т гран за раз. И/или макс 30-75 тыс грн в месяц или по количеству переводов ограничения.
Востаннє редагувалось Divan2713 в Сер 24 жов, 2018 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Divan2713
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:13

  Divan2713 написав:у Мисто нет собственного процессинга. Его Карты обслуживает процессинг ПУМБа. Сотрудники Миста - лишь фронт офис.
Поэтому транзакцию сендмани и Приват запорол скорее всего либо Пумб. Либо, скорее всего - сендмани.

Це сендмані проявив пильність.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:19

Re: Місто Банк

Если с остатком на карте вообще ничего не произошло - ни списаний, ни блокировок - значит сендмани косячит. Или лимиты.
Divan2713
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:54

  Divan2713 написав:Если с остатком на карте вообще ничего не произошло - ни списаний, ни блокировок - значит сендмани косячит. Или лимиты.

У сендмани(ликпея) могут сработать СВОИ лимиты на манисенды как для конкретного клиента так и на МПС, особенно в конце дня или месяца :mrgreen: Не работает МС, попробуйте отправить с Визы, важна МПС именно донора.
... делайте хоть что-нибудь!
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