Додано: Пон 29 жов, 2018 13:26

Хм. А это только мне в первый месяц гривну с копейками недоплатили? Или тут у всех так? Отделение утверждает, что так и надо. И ещё 50 грн неснижаемых на депокарте тоже у всех?

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