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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:09
у Мисто нет собственного процессинга. Его Карты обслуживает процессинг ПУМБа. Сотрудники Миста - лишь фронт офис.
Поэтому транзакцию сендмани и Приват запорол скорее всего либо Пумб. Либо, скорее всего - сендмани. Мисто в этом технически вообще не участвует.
Ну или ещё вариант - пользователи забывают про лимиты он-Лайн переводов которые есть у всех сервисов : это 15-25 т гран за раз. И/или макс 30-75 тыс грн в месяц или по количеству переводов ограничения.
Востаннє редагувалось Divan2713
в Сер 24 жов, 2018 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:13
Divan2713 написав:
у Мисто нет собственного процессинга. Его Карты обслуживает процессинг ПУМБа. Сотрудники Миста - лишь фронт офис.
Поэтому транзакцию сендмани и Приват запорол скорее всего либо Пумб. Либо, скорее всего - сендмани.
Це сендмані проявив пильність.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:19
Если с остатком на карте вообще ничего не произошло - ни списаний, ни блокировок - значит сендмани косячит. Или лимиты.
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Divan2713
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:54
Divan2713 написав:
Если с остатком на карте вообще ничего не произошло - ни списаний, ни блокировок - значит сендмани косячит. Или лимиты.
У сендмани(ликпея) могут сработать СВОИ лимиты на манисенды как для конкретного клиента так и на МПС, особенно в конце дня или месяца
Не работает МС, попробуйте отправить с Визы, важна МПС именно донора.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 29 жов, 2018 10:46
У них изменения по акционным. В описании добавилсь строчка - дают надбавку от 3000 уе и 100 тыс грн по 0.25% и 0.5% соотв. Это еще плюс к тому, что было?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:26
Хм. А это только мне в первый месяц гривну с копейками недоплатили? Или тут у всех так? Отделение утверждает, что так и надо. И ещё 50 грн неснижаемых на депокарте тоже у всех?
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kreuz
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:30
kreuz написав:
Хм. А это только мне в первый месяц гривну с копейками недоплатили? Или тут у всех так? Отделение утверждает, что так и надо. И ещё 50 грн неснижаемых на депокарте тоже у всех?
50 грн неснижаемых на депокарте у всех.
А проценты они как-то странно считают. То недоплатят пару гривен, то переплатят гривен пять...
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:22
Так это каждый месяц у них каша в голове или только первый? Мне пока статистики не хватает. У Вас уже сколько месяцев накопилось? И как Вы смотрите остатки?
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