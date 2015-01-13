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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:09
у Мисто нет собственного процессинга. Его Карты обслуживает процессинг ПУМБа. Сотрудники Миста - лишь фронт офис.
Поэтому транзакцию сендмани и Приват запорол скорее всего либо Пумб. Либо, скорее всего - сендмани. Мисто в этом технически вообще не участвует.
Ну или ещё вариант - пользователи забывают про лимиты он-Лайн переводов которые есть у всех сервисов : это 15-25 т гран за раз. И/или макс 30-75 тыс грн в месяц или по количеству переводов ограничения.
Востаннє редагувалось Divan2713
в Сер 24 жов, 2018 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Divan2713
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:13
Divan2713 написав:
у Мисто нет собственного процессинга. Его Карты обслуживает процессинг ПУМБа. Сотрудники Миста - лишь фронт офис.
Поэтому транзакцию сендмани и Приват запорол скорее всего либо Пумб. Либо, скорее всего - сендмани.
Це сендмані проявив пильність.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:19
Если с остатком на карте вообще ничего не произошло - ни списаний, ни блокировок - значит сендмани косячит. Или лимиты.
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Divan2713
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:54
Divan2713 написав:
Если с остатком на карте вообще ничего не произошло - ни списаний, ни блокировок - значит сендмани косячит. Или лимиты.
У сендмани(ликпея) могут сработать СВОИ лимиты на манисенды как для конкретного клиента так и на МПС, особенно в конце дня или месяца
Не работает МС, попробуйте отправить с Визы, важна МПС именно донора.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 29 жов, 2018 10:46
У них изменения по акционным. В описании добавилсь строчка - дают надбавку от 3000 уе и 100 тыс грн по 0.25% и 0.5% соотв. Это еще плюс к тому, что было?
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cheburek3
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:26
Хм. А это только мне в первый месяц гривну с копейками недоплатили? Или тут у всех так? Отделение утверждает, что так и надо. И ещё 50 грн неснижаемых на депокарте тоже у всех?
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kreuz
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:30
kreuz написав:
Хм. А это только мне в первый месяц гривну с копейками недоплатили? Или тут у всех так? Отделение утверждает, что так и надо. И ещё 50 грн неснижаемых на депокарте тоже у всех?
50 грн неснижаемых на депокарте у всех.
А проценты они как-то странно считают. То недоплатят пару гривен, то переплатят гривен пять...
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:22
Так это каждый месяц у них каша в голове или только первый? Мне пока статистики не хватает. У Вас уже сколько месяцев накопилось? И как Вы смотрите остатки?
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kreuz
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:31
kreuz написав:
Так это каждый месяц у них каша в голове или только первый?
Каждый месяц
kreuz написав:
У Вас уже сколько месяцев накопилось?
Четыре. Но у меня там шесть депозитов, поэтому проценты падают шесть раз в месяц. Так что, я уже более-менее понимаю их систему начисления
У них там нетрадиционный календарь выплаты процентов.
Например, если вклад открыт 10-го числа, то %% выплачиваются 10-го числа (начисленные по 9-е число включительно).
Но если 10-е число выпадает на нерабочий день (суббота), то проценты выплачиваются в понедельник, но не по 9-е число включительно, а по 11-е число включительно, т.е. еще и за субботу и воскресенье. Поэтому в следующем месяце 10-го числа сумма процентов будет уменьшена.
kreuz написав:
И как Вы смотрите остатки?
Остатки на карте?
По телефону 0-800-50-55-55
Там робот отвечает. Просит ввести первые и последние цифры номера карты и дату рождения.
По этому же номеру можно и у оператора узнавать остаток, но я роботу доверяю больше, чем оператору
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Пон 29 жов, 2018 21:06
lubopytnaya написав: kreuz написав:
Так это каждый месяц у них каша в голове или только первый?
Каждый месяц
kreuz написав:
У Вас уже сколько месяцев накопилось?
Четыре. Но у меня там шесть депозитов, поэтому проценты падают шесть раз в месяц. Так что, я уже более-менее понимаю их систему начисления
У них там нетрадиционный календарь выплаты процентов.
Например, если вклад открыт 10-го числа, то %% выплачиваются 10-го числа (начисленные по 9-е число включительно).
Но если 10-е число выпадает на нерабочий день (суббота), то проценты выплачиваются в понедельник, но не по 9-е число включительно, а по 11-е число включительно, т.е. еще и за субботу и воскресенье. Поэтому в следующем месяце 10-го числа сумма процентов будет уменьшена.
Эт самый чесный, самый правильный календарь!
lubopytnaya написав: kreuz написав:
И как Вы смотрите остатки?
Остатки на карте?
По телефону 0-800-50-55-55
Там робот отвечает. Просит ввести первые и последние цифры номера карты и дату рождения.
По этому же номеру можно и у оператора узнавать остаток, но я роботу доверяю больше, чем оператору
Т.е. процессинг ПУМБы юзается
И там мона автоматизировать процесс получения остатка, забив в телепон скрипник типа:
0800505555,,,1,1,bbbbbb,xxxx,ddmmyyyy
bbbbbb - BIN карты
хххх - последняя тетрада номера карты
ddmmyyyy- дата рождения
Ну и запятые
очень важны, ими задаётся длительность пауз, мона поиграться их кол-ом, добавляя по одной (я свой рабочий минимум нарисовал)
... делайте хоть что-нибудь!
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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