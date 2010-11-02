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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:22
Ребята, я вас люблю! А советы ваши обязательно применю. Спецом залогинился, чтобы сказать эти слова благодарности. Чтобы у вас всего, везде и всегда... э, хватало ))) Мне даже подписи ваши в кайф.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 15:18
Знову банка з проблемних не вилазить...капітал майже доїжає...фінбалансисти попереджують.
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