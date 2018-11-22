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Обслуговування в українських
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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
5
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:22

Ребята, я вас люблю! А советы ваши обязательно применю. Спецом залогинился, чтобы сказать эти слова благодарности. Чтобы у вас всего, везде и всегда... э, хватало ))) Мне даже подписи ваши в кайф.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:18

Знову банка з проблемних не вилазить...капітал майже доїжає...фінбалансисти попереджують. :(
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 08:12

  Квесторе_поверніться написав:Знову банка з проблемних не вилазить...капітал майже доїжає...фінбалансисти попереджують. :(

Нехай доїда вже, через фонд вийдемо. Я наче відчував, коли заходив, що в них негарно пахне...
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Повідомлень: 1121
З нами з: 10.12.07
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:33

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знову банка з проблемних не вилазить...капітал майже доїжає...фінбалансисти попереджують. :(

Нехай доїда вже, через фонд вийдемо. Я наче відчував, коли заходив, що в них негарно пахне...

НБУ дозволив таке бізобразіє до 1 квітня 2019 року...щоб капітал привели до норми.
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Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:14

Ой, а я тут аж по травень застряг, ну може хоч % за цей час зароблю, аби Місто раніше не заснуло...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:59

Так что, предлагаете делать ноги?
Есть пара депозитов с возможностью досрочного расторжения без потери начисленных процентов после минимального срока, который давно прошёл, но до окончания ещё очень далеко.
Сумма меньше фонда, но в валюте. Проценты неплохие, сейчас таких нет нигде. Впрочем, это не главное, вопрос в том, насколько большое попадалово будет в случае ВА (никогда не сталкивался)?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:08

  M-Audio написав:Так что, предлагаете делать ноги?
Есть пара депозитов с возможностью досрочного расторжения без потери начисленных процентов после минимального срока, который давно прошёл, но до окончания ещё очень далеко.
Сумма меньше фонда, но в валюте. Проценты неплохие, сейчас таких нет нигде. Впрочем, это не главное, вопрос в том, насколько большое попадалово будет в случае ВА (никогда не сталкивался)?

До березня року 2019 сидів би і спостерігав...як господарка в банці ведеться.
Якщо буде проглядатись що банку кинули на призволяще тоді робити ноги...якщо можна буде.
І взагалі...всякий хто входить в такі банчики повинен бути готовим, що вихід можливий через Фонд.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26420
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
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