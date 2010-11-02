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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 23:22
Ребята, я вас люблю! А советы ваши обязательно применю. Спецом залогинился, чтобы сказать эти слова благодарности. Чтобы у вас всего, везде и всегда... э, хватало ))) Мне даже подписи ваши в кайф.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 15:18
Знову банка з проблемних не вилазить...капітал майже доїжає...фінбалансисти попереджують.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 08:12
Нехай доїда вже, через фонд вийдемо. Я наче відчував, коли заходив, що в них негарно пахне...
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Додано: Чет 22 лис, 2018 19:33
НБУ дозволив таке бізобразіє до 1 квітня 2019 року...щоб капітал привели до норми.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:14
Ой, а я тут аж по травень застряг, ну може хоч % за цей час зароблю, аби Місто раніше не заснуло...
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:59
Так что, предлагаете делать ноги?
Есть пара депозитов с возможностью досрочного расторжения без потери начисленных процентов после минимального срока, который давно прошёл, но до окончания ещё очень далеко.
Сумма меньше фонда, но в валюте. Проценты неплохие, сейчас таких нет нигде. Впрочем, это не главное, вопрос в том, насколько большое попадалово будет в случае ВА (никогда не сталкивался)?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:08
До березня року 2019 сидів би і спостерігав...як господарка в банці ведеться.
Якщо буде проглядатись що банку кинули на призволяще тоді робити ноги...якщо можна буде.
І взагалі...всякий хто входить в такі банчики повинен бути готовим, що вихід можливий через Фонд.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:15
Попадалово - вещь индивидуалья: можно сильно потерять, можно остаться при своих, а можно и выиграть.
Из своих 17-ти ВА я пару раз выиграла (из-за курса валюты), один раз проиграла (Юнисон выплатил гривневый вклад 200К аж через 9 месяцев), но в большинстве ВА осталась при своих.
Многое, а вернее, всё зависит от куратора НБУ и уполномоченного временного администратора. Если попадется нормальный человек, то в течение месяца всё выплатит.
Попадется козел - будут большие проблемы, как,например, в "Векторе".
Можете почитать, начиная с этой страницы: Вектор Банк- БАНКРОТ? и до конца, что вытворял там уполномоченный.
И тогда будете готовы ко всему
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:47
Re: Місто Банк
Банку продолжают дрючить...
Кроме "Укрсоцбанка", НБУ также оштрафовал "Мисто банк" на 4 миллиона 227 тысяч гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга операций клиентов. Банк регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, в десятки раз превышающие заявленные клиентами доходы, а также проводил операции по переводу средств на счета юридических лиц с признаками фиктивности. Кроме того, Нацбанк вынес "Мисто банку" письменные предостережения за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.
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