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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
5
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:22

  kreuz написав:Теперь уже на 7 мес под 18% от 100+ кгрн:
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Настораживает розыгрыш после окончания акции вместо до Нового года. Неужели до февраля задумали свернуться?

Кстати, а тут и-банкинг есть у кого? Он тут платный? Как открывать?

Зємєля виглядає більш щедрим і надійнішим.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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