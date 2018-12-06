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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
5
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:22

  kreuz написав:Теперь уже на 7 мес под 18% от 100+ кгрн:
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Кстати, а тут и-банкинг есть у кого? Он тут платный? Как открывать?

Зємєля виглядає більш щедрим і надійнішим.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:53

Не агітую! Лише інформую. Проте Земєля є не усюди.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:27

  kreuz написав:Не агітую! Лише інформую. Проте Земєля є не усюди.

АГА. В наших краях ні Зємелі ні Міщан немає. :(
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:21

Re: Місто Банк

Тучи сгущаются...
НАБУ І САП РОЗСЛІДУЮТЬ, ЧОМУ НБУ НЕ ВИЗНАЄ "МІСТО БАНК" ФУРСІНА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИМ

http://финбаланс.ком.юа/news/NABU-i-SA ... -Firtasha-
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:09

Банк не виконує нормативи НБУ вже більше ніж ПІВ РОКУ

тут ще хтось хоститься? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:14

greenozon

Больше 800 млн.гривен физиков. Значит, есть.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:24

  greenozon написав:тут ще хтось хоститься? :)

А як жеж! :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:20

Re: Місто Банк

  greenozon написав:вже більше ніж ПІВ РОКУ

Докази в студію.
Вроді ще півроку не пройшло.
Катерина дала часу до 1 квітня року 2019 привести всім банчикам нормативи в норму ...і це правильно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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