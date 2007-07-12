|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:28
Re: Місто Банк
Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
|