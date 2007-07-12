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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
5
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:28

Re: Місто Банк

Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?
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kreuz
 
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