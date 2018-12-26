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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:28
Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?
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kreuz
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Додано: Чет 27 гру, 2018 05:11
kreuz написав:
Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?
Мне сегодня (26 декабря) все проценты выплатили на карту.
Утром процентов не было, а после 12:00 зачислились.
Всю сумму перевела р2р на Альфу без проблем.
Жадность и Отвага!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 08:48
kreuz написав:
Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?
Ну а как иначе. Из пяти банков, стоявших на вылет (БМ, ВТБ, Вернум, Мисто и Кредит-Днепр) выплывет разве что последний.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:29
kreuz
есть вести с полей?
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sergio_bender
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:40
sergio_bender написав:kreuz
есть вести с полей?
Забирал намедни % с валютного депозита, все ок.
возвращают пока
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:58
kreuz написав:
Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?
Давно обновляли свои документы в банке?
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AlexSV
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Додано: Чет 27 гру, 2018 19:50
AlexSV написав: kreuz написав:
Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?
Давно обновляли свои документы в банке?
Я попал в банк недавно, так что дело не в этом. Начальница отделения под следствием, управляют отделением из Одессы. Написал заяву на выплату процентов, зарегистрировал. Посмотрим, что будет дальше.
Кто что советует предпринять превентивно? Пока ясности почти никакой...
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kreuz
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Додано: Чет 27 гру, 2018 19:54
Ж.о.п.а у нас пока локальная судя по всему. Такой вот подарок под ёлочку...
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kreuz
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Додано: Чет 27 гру, 2018 19:58
kreuz написав:
Ж.о.п.а у нас пока локальная судя по всему. Такой вот подарок под ёлочку...
у вас это где?
Что за город?
В Днепре все отдают, без паники,
завтра загляну конечно..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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