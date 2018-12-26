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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
5
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:28

Re: Місто Банк

Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 05:11

  kreuz написав:Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?

Мне сегодня (26 декабря) все проценты выплатили на карту.
Утром процентов не было, а после 12:00 зачислились.
Всю сумму перевела р2р на Альфу без проблем.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 08:48

  kreuz написав:Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?

Ну а как иначе. Из пяти банков, стоявших на вылет (БМ, ВТБ, Вернум, Мисто и Кредит-Днепр) выплывет разве что последний.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:29

kreuz

есть вести с полей?
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:40

  sergio_bender написав:kreuz

есть вести с полей?


Забирал намедни % с валютного депозита, все ок.
возвращают пока
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:58

  kreuz написав:Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?


Давно обновляли свои документы в банке?
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:50

  AlexSV написав:
  kreuz написав:Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?


Давно обновляли свои документы в банке?

Я попал в банк недавно, так что дело не в этом. Начальница отделения под следствием, управляют отделением из Одессы. Написал заяву на выплату процентов, зарегистрировал. Посмотрим, что будет дальше.

Кто что советует предпринять превентивно? Пока ясности почти никакой...
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:54

Re: Місто Банк

Ж.о.п.а у нас пока локальная судя по всему. Такой вот подарок под ёлочку...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:58

  kreuz написав:Ж.о.п.а у нас пока локальная судя по всему. Такой вот подарок под ёлочку...


у вас это где?
Что за город?
В Днепре все отдают, без паники,
завтра загляну конечно..
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