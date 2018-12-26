Додано: Сер 26 гру, 2018 23:28

Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?