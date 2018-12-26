|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:28
Re: Місто Банк
Сегодня отфутболили, отказав в выплате процентов, ссылаясь на какой-то переучёт договоров. Сосканили доки, обещали перезвонить после ответа из Одессы, сами ничего не делают. Между строк читается ж.о.п.а. Неужели к НГ введут ВА?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 27 гру, 2018 05:11
Мне сегодня (26 декабря) все проценты выплатили на карту.
Утром процентов не было, а после 12:00 зачислились.
Всю сумму перевела р2р на Альфу без проблем.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 27 гру, 2018 08:48
Ну а как иначе. Из пяти банков, стоявших на вылет (БМ, ВТБ, Вернум, Мисто и Кредит-Днепр) выплывет разве что последний.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Чет 27 гру, 2018 09:40
Забирал намедни % с валютного депозита, все ок.
возвращают пока
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Додано: Чет 27 гру, 2018 09:58
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:50
Я попал в банк недавно, так что дело не в этом. Начальница отделения под следствием, управляют отделением из Одессы. Написал заяву на выплату процентов, зарегистрировал. Посмотрим, что будет дальше.
Кто что советует предпринять превентивно? Пока ясности почти никакой...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:54
Re: Місто Банк
Ж.о.п.а у нас пока локальная судя по всему. Такой вот подарок под ёлочку...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:58
у вас это где?
Что за город?
В Днепре все отдают, без паники,
завтра загляну конечно..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
Зараз переглядають цей форум: Kevin, kostya77, lubopytnaya, Surz, V2, Кочевник, потерпевший і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|