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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 22:46
Не вижу ничего удивительного в "инвентаризации договоров". Может, конечно, это только у нас такое, но уровень автоматизации практически на нуле. Получить проценты - нужно найти в шкафу бумажный договор, и только потом что-то начинать клацать на компьютере. Договор приносить не обязательно, они всё равно свой экземпляр ищут. Так что в таких условиях не удивительно, что могла случиться какая-то незапланированная бяка, делающая затруднительным выплаты процентов.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:14
Кажется, Вы не заметили, что начальник отделения под следствием согласно официальной версии. Поэтому клиентов даже не обслуживают без наличия у них оригиналов доков. А это говорит о том, что Одесса либо покрывает имеющийся криминал, либо просто хочет себя защитить.
Какую песню дальше запоют?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:45
kreuz
может, управляющую отстранили от работы, а руководить некому? У них в отделении кассир и охранник в штате. Может, подпись ставить некому, вот и не работают.
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