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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
5
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:46

Не вижу ничего удивительного в "инвентаризации договоров". Может, конечно, это только у нас такое, но уровень автоматизации практически на нуле. Получить проценты - нужно найти в шкафу бумажный договор, и только потом что-то начинать клацать на компьютере. Договор приносить не обязательно, они всё равно свой экземпляр ищут. Так что в таких условиях не удивительно, что могла случиться какая-то незапланированная бяка, делающая затруднительным выплаты процентов.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:14

  M-Audio написав:Не вижу ничего удивительного в "инвентаризации договоров". Может, конечно, это только у нас такое, но уровень автоматизации практически на нуле. Получить проценты - нужно найти в шкафу бумажный договор, и только потом что-то начинать клацать на компьютере. Договор приносить не обязательно, они всё равно свой экземпляр ищут. Так что в таких условиях не удивительно, что могла случиться какая-то незапланированная бяка, делающая затруднительным выплаты процентов.

Кажется, Вы не заметили, что начальник отделения под следствием согласно официальной версии. Поэтому клиентов даже не обслуживают без наличия у них оригиналов доков. А это говорит о том, что Одесса либо покрывает имеющийся криминал, либо просто хочет себя защитить.

Какую песню дальше запоют?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:45

kreuz

может, управляющую отстранили от работы, а руководить некому? У них в отделении кассир и охранник в штате. Может, подпись ставить некому, вот и не работают.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:00

kreuz

Видимо в вашем отделении случился воровской форс-мажор. А так банк всем всё платит.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:07

  бульбик написав:kreuz

Видимо в вашем отделении случился воровской форс-мажор. А так банк всем всё платит.

Виглядає що запор в міщан лише в одному місті.
А що там з докапіталізацією банки чувати?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:50

  бульбик написав:Видимо в вашем отделении случился воровской форс-мажор. А так банк всем всё платит.


похоже на то. В Мариуполе (Донецкая обл. как и Краматорск) проценты платят.
kostya77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:19

Сегодня был в отделении на Нестеровской в Киеве.Получал проценты.Спросил насчет докапитализации,так сказали,что пару дней назад докапитализация прошла.
Вадимка
 
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