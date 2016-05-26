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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 22:46
Не вижу ничего удивительного в "инвентаризации договоров". Может, конечно, это только у нас такое, но уровень автоматизации практически на нуле. Получить проценты - нужно найти в шкафу бумажный договор, и только потом что-то начинать клацать на компьютере. Договор приносить не обязательно, они всё равно свой экземпляр ищут. Так что в таких условиях не удивительно, что могла случиться какая-то незапланированная бяка, делающая затруднительным выплаты процентов.
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M-Audio
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:14
M-Audio написав:
Не вижу ничего удивительного в "инвентаризации договоров". Может, конечно, это только у нас такое, но уровень автоматизации практически на нуле. Получить проценты - нужно найти в шкафу бумажный договор, и только потом что-то начинать клацать на компьютере. Договор приносить не обязательно, они всё равно свой экземпляр ищут. Так что в таких условиях не удивительно, что могла случиться какая-то незапланированная бяка, делающая затруднительным выплаты процентов.
Кажется, Вы не заметили, что начальник отделения под следствием согласно официальной версии. Поэтому клиентов даже не обслуживают без наличия у них оригиналов доков. А это говорит о том, что Одесса либо покрывает имеющийся криминал, либо просто хочет себя защитить.
Какую песню дальше запоют?
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kreuz
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 08:45
kreuz
может, управляющую отстранили от работы, а руководить некому? У них в отделении кассир и охранник в штате. Может, подпись ставить некому, вот и не работают.
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sergio_bender
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:00
kreuz
Видимо в вашем отделении случился воровской форс-мажор. А так банк всем всё платит.
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бульбик
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:07
бульбик написав:kreuz
Видимо в вашем отделении случился воровской форс-мажор. А так банк всем всё платит.
Виглядає що запор в міщан лише в одному місті.
А що там з докапіталізацією банки чувати?
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:50
бульбик написав:
Видимо в вашем отделении случился воровской форс-мажор. А так банк всем всё платит.
похоже на то. В Мариуполе (Донецкая обл. как и Краматорск) проценты платят.
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kostya77
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:19
Сегодня был в отделении на Нестеровской в Киеве.Получал проценты.Спросил насчет докапитализации,так сказали,что пару дней назад докапитализация прошла.
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Вадимка
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 18:12
Вадимка написав:
Сегодня был в отделении на Нестеровской в Киеве.Получал проценты.Спросил насчет докапитализации,так сказали,что пару дней назад докапитализация прошла.
Таку інфо слід перепровіряти...мабуть.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 10:29
kreuz написав: M-Audio написав:
Не вижу ничего удивительного в "инвентаризации договоров". Может, конечно, это только у нас такое, но уровень автоматизации практически на нуле. Получить проценты - нужно найти в шкафу бумажный договор, и только потом что-то начинать клацать на компьютере. Договор приносить не обязательно, они всё равно свой экземпляр ищут. Так что в таких условиях не удивительно, что могла случиться какая-то незапланированная бяка, делающая затруднительным выплаты процентов.
Кажется, Вы не заметили, что начальник отделения под следствием согласно официальной версии. Поэтому клиентов даже не обслуживают без наличия у них оригиналов доков. А это говорит о том, что Одесса либо покрывает имеющийся криминал, либо просто хочет себя защитить.
Какую песню дальше запоют?
Ну что с процентами?
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sergio_bender
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Суб 29 гру, 2018 10:31
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