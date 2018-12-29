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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
5
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:57

А в Краматорске тишина
sergio_bender
 
Повідомлень: 51
З нами з: 19.12.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:24

  sergio_bender написав:А в Краматорске тишина

А что сказать то? Новостей нет, ждём ответа из Одессы, ясно что раньше 2-3 числа его не будет, а может и после 8-го сразу не раздуплятся. Но совсем отморозиться мы им не дадим ))

Наслаждаемся праздниками, чего и вам желаем. С наступающим всех! Здоровья, радости, счастья! Деньги добудете и так, форум в помощь )))
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kreuz
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 76 раз.
 
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  #<1 ... 33343536
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