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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 17:24
А что сказать то? Новостей нет, ждём ответа из Одессы, ясно что раньше 2-3 числа его не будет, а может и после 8-го сразу не раздуплятся. Но совсем отморозиться мы им не дадим ))
Наслаждаемся праздниками, чего и вам желаем. С наступающим всех! Здоровья, радости, счастья! Деньги добудете и так, форум в помощь )))
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