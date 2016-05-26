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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
5
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:57

А в Краматорске тишина
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:24

  sergio_bender написав:А в Краматорске тишина

А что сказать то? Новостей нет, ждём ответа из Одессы, ясно что раньше 2-3 числа его не будет, а может и после 8-го сразу не раздуплятся. Но совсем отморозиться мы им не дадим ))

Наслаждаемся праздниками, чего и вам желаем. С наступающим всех! Здоровья, радости, счастья! Деньги добудете и так, форум в помощь )))
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:58

Re: Місто Банк

У меня тоже 2 - ого срок. Вот и интересуюсь.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:16

  БОБЁР написав:Вадимка писал(а):
Сегодня был в отделении на Нестеровской в Киеве.Получал проценты.Спросил насчет докапитализации,так сказали,что пару дней назад докапитализация прошла.

Таку інфо слід перепровіряти...мабуть.

С финклуба

Среди тех, кто нуждался в капитале, замечены Банк Восток, Универсал Банк (Монобанк), Банк инвестиций и сбережений, банк «Глобус», Мисто Банк. Из них четыре банка уже решили вопрос капитала, даже Мисто Банк, который на текущий момент нарушает норматив по капиталу Н2.

Может и правда не брешут???

Як повідомляє прес-служба НБУ ...... Ще два банки – банк "Глобус" і "Містобанк" – потребували докапіталізації, проте на кінець 2018 року вже виконали необхідні заходи.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:19

Інфо перевірена з 3 джерел. Фіксуємо. :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:16

  sergio_bender написав:У меня тоже 2 - ого срок. Вот и интересуюсь.

Они там всех перепроверяют, похоже. Позвали заверить копии договоров. Ждём дальше...
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 08:46

Re: Місто Банк

Я не смог попасть в отделение, обстоятельства. А кто там керует? Что с зав.отделением ?
sergio_bender
 
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