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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 17:24
А что сказать то? Новостей нет, ждём ответа из Одессы, ясно что раньше 2-3 числа его не будет, а может и после 8-го сразу не раздуплятся. Но совсем отморозиться мы им не дадим ))
Наслаждаемся праздниками, чего и вам желаем. С наступающим всех! Здоровья, радости, счастья! Деньги добудете и так, форум в помощь )))
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Додано: Нед 30 гру, 2018 17:58
Re: Місто Банк
У меня тоже 2 - ого срок. Вот и интересуюсь.
Додано: Нед 30 гру, 2018 18:16
Як повідомляє прес-служба НБУ ...... Ще два банки – банк "Глобус" і "Містобанк" – потребували докапіталізації, проте на кінець 2018 року вже виконали необхідні заходи.
Практикующий вкладчик.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 18:19
Інфо перевірена з 3 джерел. Фіксуємо.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:16
Они там всех перепроверяют, похоже. Позвали заверить копии договоров. Ждём дальше...
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Додано: Нед 06 січ, 2019 08:46
Re: Місто Банк
Я не смог попасть в отделение, обстоятельства. А кто там керует? Что с зав.отделением ?
Додано: Нед 06 січ, 2019 11:13
Кассир Ольга. Вроде на неё Одесса выдала доверенность...
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