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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
5
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:03

sergio_bender
А что,кроме процентов можно требовать и возврат депозита?
vpuser671
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:21

  vpuser671 написав:sergio_bender
А что,кроме процентов можно требовать и возврат депозита?

Я понял, что там 2-го срок окончания. А вообще требовать то можно что угодно, но какие будут Ваши аргументы?
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kreuz
 
Повідомлень: 1221
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Подякував: 112 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 07:31

Да, у меня срок.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 07:33

Получается, у банка внутри непонятки, а обязательства не исполняет перед клиентом.
sergio_bender
 
Повідомлень: 57
З нами з: 19.12.16
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