sergio_bender
А что,кроме процентов можно требовать и возврат депозита?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:03
sergio_bender
А что,кроме процентов можно требовать и возврат депозита?
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:21
Я понял, что там 2-го срок окончания. А вообще требовать то можно что угодно, но какие будут Ваши аргументы?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 10 січ, 2019 07:33
Получается, у банка внутри непонятки, а обязательства не исполняет перед клиентом.
|