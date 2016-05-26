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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
5
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:03

sergio_bender
А что,кроме процентов можно требовать и возврат депозита?
vpuser671
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:21

  vpuser671 написав:sergio_bender
А что,кроме процентов можно требовать и возврат депозита?

Я понял, что там 2-го срок окончания. А вообще требовать то можно что угодно, но какие будут Ваши аргументы?
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Да, у меня срок.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 07:33

Получается, у банка внутри непонятки, а обязательства не исполняет перед клиентом.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:13

Re: Місто Банк

  sergio_bender написав:Получается, у банка внутри непонятки, а обязательства не исполняет перед клиентом.

Дай бог, чтобы вообще вернули... помню в мариупольском Привате была похожая ситуация:деньги у клиентов принимались на депозиты, а в систему банка не заносились,т.е. по сговору нескольких сотрудников деньги крали у клиентов, выдавая фиктивные договора и квитанции, так Приват отморозился отправив клиентов судиться с этими бывшими своими работниками...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:43

  velvet написав:
  sergio_bender написав:Получается, у банка внутри непонятки, а обязательства не исполняет перед клиентом.

Дай бог, чтобы вообще вернули... помню в мариупольском Привате была похожая ситуация:деньги у клиентов принимались на депозиты, а в систему банка не заносились,т.е. по сговору нескольких сотрудников деньги крали у клиентов, выдавая фиктивные договора и квитанции, так Приват отморозился отправив клиентов судиться с этими бывшими своими работниками...

Да уж, сложно проверять что-либо без интернет-банкинга, да ещё и без нормального КЦ...
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Кreuz, тепла лінія міщан суму депо імярека з Ваших країв може назвати?
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:19

Re: Місто Банк

На квитанции о приеме на депозит у меня стоят подписи и начотд и кассира. А кассир ныне керует, к ней претензий нет. Значит, дело в другом. Или по моим депо все чисто.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:29

  sergio_bender написав:На квитанции о приеме на депозит у меня стоят подписи и начотд и кассира. А кассир ныне керует, к ней претензий нет. Значит, дело в другом. Или по моим депо все чисто.

Там мають бути підписи 3 осіб.
1. Того хто формував квитанцію.
2. Касира + особистий штамп касира з датою.
3. Контролера, який мав проконтролювати щоб кошти були зараховані на рахунок.
Як правило цю функцію виконують замкерівника відділення.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:46

  velvet написав:
  sergio_bender написав:Получается, у банка внутри непонятки, а обязательства не исполняет перед клиентом.

Дай бог, чтобы вообще вернули... помню в мариупольском Привате была похожая ситуация:деньги у клиентов принимались на депозиты, а в систему банка не заносились,т.е. по сговору нескольких сотрудников деньги крали у клиентов, выдавая фиктивные договора и квитанции, так Приват отморозился отправив клиентов судиться с этими бывшими своими работниками...

Так это же приват и в какие времена
sergio_bender
 
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