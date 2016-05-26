sergio_bender
А что,кроме процентов можно требовать и возврат депозита?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:03
sergio_bender
А что,кроме процентов можно требовать и возврат депозита?
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:21
Я понял, что там 2-го срок окончания. А вообще требовать то можно что угодно, но какие будут Ваши аргументы?
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Додано: Чет 10 січ, 2019 07:33
Получается, у банка внутри непонятки, а обязательства не исполняет перед клиентом.
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:13
Re: Місто Банк
Дай бог, чтобы вообще вернули... помню в мариупольском Привате была похожая ситуация:деньги у клиентов принимались на депозиты, а в систему банка не заносились,т.е. по сговору нескольких сотрудников деньги крали у клиентов, выдавая фиктивные договора и квитанции, так Приват отморозился отправив клиентов судиться с этими бывшими своими работниками...
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:43
Да уж, сложно проверять что-либо без интернет-банкинга, да ещё и без нормального КЦ...
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:58
Кreuz, тепла лінія міщан суму депо імярека з Ваших країв може назвати?
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:19
Re: Місто Банк
На квитанции о приеме на депозит у меня стоят подписи и начотд и кассира. А кассир ныне керует, к ней претензий нет. Значит, дело в другом. Или по моим депо все чисто.
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:29
Там мають бути підписи 3 осіб.
1. Того хто формував квитанцію.
2. Касира + особистий штамп касира з датою.
3. Контролера, який мав проконтролювати щоб кошти були зараховані на рахунок.
Як правило цю функцію виконують замкерівника відділення.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:46
Так это же приват и в какие времена
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