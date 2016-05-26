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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:47

Интересно почитать информацию по тому делу
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:01

  Квесторе_поверніться написав:
  sergio_bender написав:На квитанции о приеме на депозит у меня стоят подписи и начотд и кассира. А кассир ныне керует, к ней претензий нет. Значит, дело в другом. Или по моим депо все чисто.

Там мають бути підписи 3 осіб.
1. Того хто формував квитанцію.
2. Касира + особистий штамп касира з датою.
3. Контролера, який мав проконтролювати щоб кошти були зараховані на рахунок.
Як правило цю функцію виконують замкерівника відділення.

Не уверен. Обычно выписывает платёжку лицо, оформляющее депо, вторая подпись кассира, принимающего деньги в кассу. У меня так по всем банкам.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:05

То есть у меня приняли деньги в кассу банка, а что с ними сделали дальше или на счет или ещё что, это не мой вопрос. Кассир должен передать деньги следующему должностному лицу. Или выдать другому клиенту.
sergio_bender
 
Повідомлень: 63
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:12

  Квесторе_поверніться написав:Кreuz, тепла лінія міщан суму депо імярека з Ваших країв може назвати?

Тепер це вже не запізно виясняти. Та й хіба міщани мають теплу лінію? Може й номер підкажете, тільки ж не ПЦ ПУМБи?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:17

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кreuz, тепла лінія міщан суму депо імярека з Ваших країв може назвати?

Тепер це вже не запізно виясняти. Та й хіба міщани мають теплу лінію? Може й номер підкажете, тільки ж не ПЦ ПУМБи?

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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:32

  sergio_bender написав:Да, у меня срок.

А в каком городе ваше отделение?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:58

Re: Місто Банк

краматорск
sergio_bender
 
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