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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:47
Интересно почитать информацию по тому делу
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sergio_bender
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:01
Квесторе_поверніться написав: sergio_bender написав:
На квитанции о приеме на депозит у меня стоят подписи и начотд и кассира. А кассир ныне керует, к ней претензий нет. Значит, дело в другом. Или по моим депо все чисто.
Там мають бути підписи 3 осіб.
1. Того хто формував квитанцію.
2. Касира + особистий штамп касира з датою.
3. Контролера, який мав проконтролювати щоб кошти були зараховані на рахунок.
Як правило цю функцію виконують замкерівника відділення.
Не уверен. Обычно выписывает платёжку лицо, оформляющее депо, вторая подпись кассира, принимающего деньги в кассу. У меня так по всем банкам.
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sergio_bender
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:05
То есть у меня приняли деньги в кассу банка, а что с ними сделали дальше или на счет или ещё что, это не мой вопрос. Кассир должен передать деньги следующему должностному лицу. Или выдать другому клиенту.
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sergio_bender
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:12
Квесторе_поверніться написав:Кreuz
, тепла лінія міщан суму депо імярека з Ваших країв може назвати?
Тепер це вже не запізно виясняти. Та й хіба міщани мають теплу лінію? Може й номер підкажете, тільки ж не ПЦ ПУМБи?
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kreuz
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:17
kreuz написав: Квесторе_поверніться написав:Кreuz
, тепла лінія міщан суму депо імярека з Ваших країв може назвати?
Тепер це вже не запізно виясняти. Та й хіба міщани мають теплу лінію? Може й номер підкажете, тільки ж не ПЦ ПУМБи?
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:32
sergio_bender написав:
Да, у меня срок.
А в каком городе ваше отделение?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:58
краматорск
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sergio_bender
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