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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:47
Интересно почитать информацию по тому делу
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sergio_bender
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:01
Квесторе_поверніться написав: sergio_bender написав:
На квитанции о приеме на депозит у меня стоят подписи и начотд и кассира. А кассир ныне керует, к ней претензий нет. Значит, дело в другом. Или по моим депо все чисто.
Там мають бути підписи 3 осіб.
1. Того хто формував квитанцію.
2. Касира + особистий штамп касира з датою.
3. Контролера, який мав проконтролювати щоб кошти були зараховані на рахунок.
Як правило цю функцію виконують замкерівника відділення.
Не уверен. Обычно выписывает платёжку лицо, оформляющее депо, вторая подпись кассира, принимающего деньги в кассу. У меня так по всем банкам.
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sergio_bender
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:05
То есть у меня приняли деньги в кассу банка, а что с ними сделали дальше или на счет или ещё что, это не мой вопрос. Кассир должен передать деньги следующему должностному лицу. Или выдать другому клиенту.
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sergio_bender
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:12
Квесторе_поверніться написав:Кreuz
, тепла лінія міщан суму депо імярека з Ваших країв може назвати?
Тепер це вже не запізно виясняти. Та й хіба міщани мають теплу лінію? Може й номер підкажете, тільки ж не ПЦ ПУМБи?
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kreuz
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:17
kreuz написав: Квесторе_поверніться написав:Кreuz
, тепла лінія міщан суму депо імярека з Ваших країв може назвати?
Тепер це вже не запізно виясняти. Та й хіба міщани мають теплу лінію? Може й номер підкажете, тільки ж не ПЦ ПУМБи?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:32
sergio_bender написав:
Да, у меня срок.
А в каком городе ваше отделение?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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1
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:58
краматорск
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sergio_bender
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:30
..Про усунення порушення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 1 січня 2019 року звітує також “Місто Банк” (належить Івану Фурсіну, молодшому бізнес-партнеру Дмитра Фірташа). Задеклароване банком значення відповідного коефіцієнта на звітну дату - 14,18%, тоді як на 1 грудня 2018 року було 2,45% (вимога НБУ - не менше 10%).
Хоча на 01.01.2019 банк порушував норматив Н7 (норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента; має бути не більше 25%, по факту - 29,86%), проте він зауважує, що “значення нормативів в межах діючої станом на 01.01.2019 Програми капіталізації АТ "Місто Банк" (цитата).
За результатами торішньої оцінки якості активів “Місто Банку” за базовим макроекономічним сценарієм “Місто Банк” мав покрити дефіцит капіталу на 202 млн грн. Як констатував НБУ, необхідні заходи були вжиті банком.
За даними НБУ, збиток “Місто Банку” за 11 місяців-2018 - 227,1 млн грн.
http://финбаллансе.ком.юа/news/Banki-Pinchuka-ta-Fursina-kazhut-shcho-vzhe-ne-porushuyut-kapitalniy-normativ-NBU
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Пон 14 січ, 2019 14:57
Ну, что коллеги по несчастью, тишина?
Звонил в банк, сказали, что двум лицам выплатили, по мне ответа нет.
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sergio_bender
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:39
sergio_bender
Банк не віддає ваш депозит, термін якого вже завершився?
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