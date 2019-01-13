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Обслуговування в українських
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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:40

Re: Місто Банк

Да. поясняют, что управляющая отделением что-то там напортачила. Ее отстранили, теперь головной оффис в Одессе собирает все копии договоров.
sergio_bender
 
Повідомлень: 65
З нами з: 19.12.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 36373839
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