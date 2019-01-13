|
|
|
Місто Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:40
Да. поясняют, что управляющая отделением что-то там напортачила. Ее отстранили, теперь головной оффис в Одессе собирает все копии договоров.
-
sergio_bender
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11331
|1650493
|
|
|1587
|344806
|
|
|55
|16867
|
|