|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:40
Re: Місто Банк
Да. поясняют, что управляющая отделением что-то там напортачила. Ее отстранили, теперь головной оффис в Одессе собирает все копии договоров.
Додано: Пон 14 січ, 2019 17:41
sergio_bender
Может в Нацбанк стоит пожаловаться,что бы быстрее зашевелились ?
Додано: Пон 14 січ, 2019 18:19
sergio_bender
Исходя из опыта различных жалоб по проблемным банкам, могу сказать, что пользы от этого было, как от козла молока.
Масксимум, что добивались вкладчики, это отписки типа обращайтесь в суд.
Когда начинались массовые жалобы - ВА.
В итоге банка ляпалась, а вкладчики долго и нудно забирали свои деньги через фонд.
Если есть возможность решить вопрос мирно, то решайте.
Лучше худой мир чем хорошая война.
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:17
Re: Місто Банк
а Вы письменное обращение по своему вопросу в этот банк делали или только в устной форме общались?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:03
Думаю, такая ситуация - это эксцесс исполнителей на местах.
В Киевском отделении пока проблем не наблюдается: %%% начисляются вовремя, депозиты выдают без проблем, документы повторно не копируют.
Правда, у меня депозиты небольшие (до 40К), но их несколько. Чуть за 200К выхожу, если учитывать проценты.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:53
deneg net
У банка есть шанс остаться на рынке. Фурсин в конце декабря решил проблему с капиталом
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:57
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:23
Re: Місто Банк
Никаких никому ответов отделение не получало...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, sergio_bender і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|