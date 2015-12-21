|
|
|
Місто Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:36
У вас данные на сегодня?
-
sergio_bender
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:47
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 401
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11371
|1655928
|
|
|287
|53200
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5735
|1347967
|
|