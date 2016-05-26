|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:47
у банка очень щедрые акции
что вы думаете по этому поводу? стоит ли рисковать?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Суб 19 січ, 2019 00:04
Вчера или позавчера. Те, кому дали %, приходили за ними ещё до 20-х чисел, поэтому для нас это ничего не меняет. События имели место после...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
|