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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:36

У вас данные на сегодня?
sergio_bender
 
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:47

у банка очень щедрые акции
https://www.mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/?gclid=Cj0KCQiAj4biBRC-ARIsAA4WaFgWTxSfmPjprI3pcWgLICM5n7ZvqrRbqv1LErN2uD-FrdBKwbP_aMoaAgwiEALw_wcB
что вы думаете по этому поводу? стоит ли рисковать?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлень: 502
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Подякував: 158 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 00:04

  sergio_bender написав:У вас данные на сегодня?

Вчера или позавчера. Те, кому дали %, приходили за ними ещё до 20-х чисел, поэтому для нас это ничего не меняет. События имели место после...
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kreuz
 
Повідомлень: 1295
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:21

Темнят они, скорее всего.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:57

Ну, что прошла ещё неделя, тишина. Наверное, нужно что то думать . Заявление в полицию, прокуратуру?
sergio_bender
 
Повідомлень: 71
З нами з: 19.12.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:00

  sergio_bender написав:Ну, что прошла ещё неделя, тишина. Наверное, нужно что то думать . Заявление в полицию, прокуратуру?

На що банка не реагує?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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