|
|
|
Місто Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:36
У вас данные на сегодня?
-
sergio_bender
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:47
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 510
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 січ, 2019 00:04
sergio_bender написав:
У вас данные на сегодня?
Вчера или позавчера. Те, кому дали %, приходили за ними ещё до 20-х чисел, поэтому для нас это ничего не меняет. События имели место после...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1295
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 січ, 2019 13:21
Темнят они, скорее всего.
-
sergio_bender
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:57
Ну, что прошла ещё неделя, тишина. Наверное, нужно что то думать . Заявление в полицию, прокуратуру?
-
sergio_bender
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:00
sergio_bender написав:
Ну, что прошла ещё неделя, тишина. Наверное, нужно что то думать . Заявление в полицию, прокуратуру?
На що банка не реагує?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27426
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1393 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:38
Заявление на выдачу депозита написал, Одесса не отвечает
-
sergio_bender
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:42
sergio_bender
А по этому номеру (048) 711-67-77 что говорят ?
-
vpuser671
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 21.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:36
Не звонил, предполагаю, что скажут какую-нибудь отмазку
-
sergio_bender
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:55
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 4007
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|66759
|8260794
|
|
|33750
|4157833
|
|
|208
|24214
|
П'ят 25 січ, 2019 17:24
Viz
|