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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:05

Re: Місто Банк

Я так розумію, що банк не планує подовжувати термін дії свого акційного депозиту "Новорічний" (хоча за умовами передбачалася така можливість - за рішенням КУАП). Вчора відкривав невеличкий депозит у євро("робив стовпчик"), так у відділенні нічого не знали.
VASH
 
Повідомлень: 359
З нами з: 26.10.09
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  #<1 ... 38394041
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