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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:05
Я так розумію, що банк не планує подовжувати термін дії свого акційного депозиту "Новорічний" (хоча за умовами передбачалася така можливість - за рішенням КУАП). Вчора відкривав невеличкий депозит у євро("робив стовпчик"), так у відділенні нічого не знали.
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VASH
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Чет 31 січ, 2019 12:14
wig
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