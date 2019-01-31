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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:05
Re: Місто Банк
Я так розумію, що банк не планує подовжувати термін дії свого акційного депозиту "Новорічний" (хоча за умовами передбачалася така можливість - за рішенням КУАП). Вчора відкривав невеличкий депозит у євро("робив стовпчик"), так у відділенні нічого не знали.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:05
Re: Місто Банк
Все, акційний депозит "Новорічний" вже прибрали з сайту банку.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:07
Залишився УкрЕксім "Новорічний",
який мав теж сьогодні завершитись,
але його продовжили рівно на 1 тиждень
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:32
пусть в эксиме научатся работать слаженно , а в реальности - как попало
никому не верю
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