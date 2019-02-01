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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:05

Re: Місто Банк

Я так розумію, що банк не планує подовжувати термін дії свого акційного депозиту "Новорічний" (хоча за умовами передбачалася така можливість - за рішенням КУАП). Вчора відкривав невеличкий депозит у євро("робив стовпчик"), так у відділенні нічого не знали.
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:05

Re: Місто Банк

Все, акційний депозит "Новорічний" вже прибрали з сайту банку.
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:07

Залишився УкрЕксім "Новорічний",
який мав теж сьогодні завершитись,
але його продовжили рівно на 1 тиждень :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:32

  greenozon написав:Залишився УкрЕксім "Новорічний",
який мав теж сьогодні завершитись,
але його продовжили рівно на 1 тиждень :)


пусть в эксиме научатся работать слаженно , а в реальности - как попало
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:07

  sens написав:
  greenozon написав:Залишився УкрЕксім "Новорічний",
який мав теж сьогодні завершитись,
але його продовжили рівно на 1 тиждень :)


пусть в эксиме научатся работать слаженно , а в реальности - как попало


Згоден, особисто вважаю, що самий жах це взаємодія зі Ощадбанком (може це особливість тих відділень, з якими співпрацював). Хоча, за ради справедливості, слід і у них відзначити деякі зрушення:
- стали видавати картки з терміном дії 3 роки (раніше приходилося щорічно їздити до центрального відділення за новою карткою);
- з'явилися "нові відділення" з суттєво вищими стандартами роботи.
- підвищується адекватність та коректність окремих співробітників, тощо...
Взагалі, бажано щоб зміни відбувалися у БСУ, мене завжди дуже дивує стурбованість значної частки форумчан - 5 гривнями/місяць за SMS-інформування та іншими копійчаними витратами.
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:09

Re: Місто Банк

  VASH написав:5 гривнями/місяць

Якщо карток сотня то 500 грн вже сума.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:11

Re: Місто Банк

Так якого біса мати сотні карток? Вже якось писав, щодо свого відношення до всіх цих кеш-беків (стільки геморою за копійки).
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:13

Re: Місто Банк

  VASH написав:мене завжди дуже дивує стурбованість значної частки форумчан - 5 гривнями/місяць за SMS-інформування та іншими копійчаними витратами.
я из принципа не плачу, мне удобнее получать смс на вайбер или телеграм. Если платить за смс, то какой резон банкам развивать сервис в бесплатных мессенджерах? Хотя очевидно что будущее за мессенджерами а не смс.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:39

vitaliian

Особисто вважаю що принцип не у цьому. Так, плачу кожен місяць Укргазбанку тільки за зберігання активів 100 гривень, крім того плачу КУА Кінто за теж. Ну й що, у свій час зберігав частку активів у КУА Фоїл, так один співробітник-пройдисвіт зміг водночас вивести всі активи КУА. Підключення власником-американцем до справи посла Америки, вищих посадових осіб України, правоохоронних органів та судів ні до чого не призвело. В котре скажу чергову банальність - "яйця потрібно тримати у різних кошиках", від себе додам - треба мати як на менш можливість постійного моніторингу стану активів!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:52

Re: Місто Банк

  VASH написав:крім того плачу КУА Кінто за теж.

о, цікава тема!
можете пару слів про те що робите там?
НПФ, ПІФ чи щось інше?
можна перейти в профільну гілку (не знаю правда яку і де)
+50грн !
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greenozon
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