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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:04
greenozon написав: VASH написав:
крім того плачу КУА Кінто за теж.
о, цікава тема!
можете пару слів про те що робите там?
НПФ, ПІФ чи щось інше?
можна перейти в профільну гілку (не знаю правда яку і де)
Я є власником значних пакетів акцій фондів Синергія-4, Синергія-5 та Синергія-7. Крім того, я є членом Наглядових рад цих фондів. Вибачайте за тавтологію, я є власником цілого ряду інших активів, які зберігаються в цій КУА. У цілому вважаю цю компанію з управління активами найбільш порядною та досвідченою на теренах України (особиста думка, яка ґрунтується на 12-то річному досвіді безпосередньої співпраці з цілою низкою КУА).
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VASH
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Додано: Сер 06 лют, 2019 15:52
А что там в итоге с краматорским отделением?! До НГ думал вложиться под 18%.. Но не рискнул и положил в тасю...
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логан1919
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Додано: Сер 06 лют, 2019 19:24
Одесса не даёт ответа. Разбираются с бывшей начальницей. Я правда не понял возбудили уголовное дело или нет.
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sergio_bender
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Додано: Сер 06 лют, 2019 19:26
Что делать не знаю. Ждать или что то предпринять.
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sergio_bender
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