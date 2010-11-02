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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:04

  greenozon написав:
  VASH написав:крім того плачу КУА Кінто за теж.

о, цікава тема!
можете пару слів про те що робите там?
НПФ, ПІФ чи щось інше?
можна перейти в профільну гілку (не знаю правда яку і де)


Я є власником значних пакетів акцій фондів Синергія-4, Синергія-5 та Синергія-7. Крім того, я є членом Наглядових рад цих фондів. Вибачайте за тавтологію, я є власником цілого ряду інших активів, які зберігаються в цій КУА. У цілому вважаю цю компанію з управління активами найбільш порядною та досвідченою на теренах України (особиста думка, яка ґрунтується на 12-то річному досвіді безпосередньої співпраці з цілою низкою КУА).
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:52

Мисто банк

А что там в итоге с краматорским отделением?! До НГ думал вложиться под 18%.. Но не рискнул и положил в тасю...
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:24

Одесса не даёт ответа. Разбираются с бывшей начальницей. Я правда не понял возбудили уголовное дело или нет.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:26

Что делать не знаю. Ждать или что то предпринять.
sergio_bender
 
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