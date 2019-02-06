RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Місто Банк

Місто Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:27

  sergio_bender написав:Как получить выписку, вот вопрос.
И если нет депо, то кто виноват. У меня договор и платежки оформлены уполномоченными банком лицами. Если с их стороны были махинации ( но кассир сейчас ио начальника, т.е. претензий нет), то по моему банк обязан исполнить обязательства, а потом подавать на своего бывшего начальника отделения в полицию и прокуратуру.

В Краматорську не дають?
Яке найближче відділення від Краматорська?
Можна з ним по телефону звязатись?
З Одесою є звязок по телефону?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27597
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:52

Re: Місто Банк

  Квесторе_поверніться написав:Можна з ним по телефону звязатись?
З Одесою є звязок по телефону?


позвоніть і доложіть
народ хвилюється
:)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4184
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:55

  sergio_bender написав:Снята с должности начальник отделения, идёт, как говорят, расследование. Сейчас сверяют все договора депо, делают копии, отсылают в Одессу. Написал заявление, чтобы выдали закончившийся депозит. Сказали ждать. Жду месяц, никаких подвижек.


Действительно целый месяц просто ждете и не выяснили какая ситуация именно по вашему депо.
Или там суммы не критичные?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2463
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:00

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна з ним по телефону звязатись?
З Одесою є звязок по телефону?


позвоніть і доложіть
народ хвилюється
:)

теж хвилююсь
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27597
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:02

Сумма приличная, но ответ один - Одесса разбирается. И я не один такой.
sergio_bender
 
Повідомлень: 78
З нами з: 19.12.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:07

  sergio_bender написав:Сумма приличная, но ответ один - Одесса разбирается. И я не один такой.


Так разве это ответ?
Это ж просто отмазка.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2463
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:08

  Aps написав:
  sergio_bender написав:Сумма приличная, но ответ один - Одесса разбирается. И я не один такой.


Так разве это ответ?
Это ж просто отмазка.

Тре чинити шкандаль...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27597
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banki, Gost2013, Hack-Stock, Surz, wig, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6741, 6742, 6743
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67427 8311622
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 10:15
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1155, 1156, 1157
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11565 1680992
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 10:01
Квесторе_поверніться
ОТП БАНК 1 ... 574, 575, 576
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5751 1352908
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 22:44
Bobua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.