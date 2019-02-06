sergio_bender написав:Как получить выписку, вот вопрос. И если нет депо, то кто виноват. У меня договор и платежки оформлены уполномоченными банком лицами. Если с их стороны были махинации ( но кассир сейчас ио начальника, т.е. претензий нет), то по моему банк обязан исполнить обязательства, а потом подавать на своего бывшего начальника отделения в полицию и прокуратуру.
В Краматорську не дають? Яке найближче відділення від Краматорська? Можна з ним по телефону звязатись? З Одесою є звязок по телефону?
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sergio_bender написав:Снята с должности начальник отделения, идёт, как говорят, расследование. Сейчас сверяют все договора депо, делают копии, отсылают в Одессу. Написал заявление, чтобы выдали закончившийся депозит. Сказали ждать. Жду месяц, никаких подвижек.
Действительно целый месяц просто ждете и не выяснили какая ситуация именно по вашему депо. Или там суммы не критичные?
Квесторе_поверніться написав:Можна з ним по телефону звязатись? З Одесою є звязок по телефону?
позвоніть і доложіть народ хвилюється
теж хвилююсь
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sergio_bender написав:Сумма приличная, но ответ один - Одесса разбирается. И я не один такой.
Так разве это ответ? Это ж просто отмазка.
Тре чинити шкандаль...
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sergio_bender Нужно для начала взять у этой исполняющей обязанности телефон на который она якобы звонит в Одессу,позвонить,что там скажут.А так это похоже на мошенничество в чистом виде,а это уголовная статья.
sergio_bender написав:Телефон взял. Позвонил. Долго и вежливо объясняли, как все работают и разбираются в том, что наворотила нач.отд.- и банк, и следователи. Резюме - ждите.
Пока идет следствие, то вряд ли кто-то что-то получит. Это распространенная практика. Как правило, в течение следственного процесса все финансовые операции приостанавливаются. И длиться это может годами, увы.
Я свой депозит в Юнисоне ждала 9 месяцев. В итоге выплатили всё +3 грн сверху.