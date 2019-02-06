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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:46
Re: Місто Банк
В юнисоне была похожая ситуация?
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:11
Нет, ситуация была иная.
Общее то, что Юнисон был в судебном процессе по поводу незаконного (с точки зрения Юнисона) введения ВА.
Но рано или поздно деньги были выплачены всем. Сейчас вон даже выплачивает уже седьмую очередь.
Судебные тяжбы начались в апреле 2016, выплаты по депозитам я получила в феврале 2017.
Жадность и Отвага!
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