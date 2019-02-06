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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:46

Re: Місто Банк

В юнисоне была похожая ситуация?
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:11

  sergio_bender написав:В юнисоне была похожая ситуация?

Нет, ситуация была иная.
Общее то, что Юнисон был в судебном процессе по поводу незаконного (с точки зрения Юнисона) введения ВА.
Но рано или поздно деньги были выплачены всем. Сейчас вон даже выплачивает уже седьмую очередь.
Судебные тяжбы начались в апреле 2016, выплаты по депозитам я получила в феврале 2017.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлень: 3667
З нами з: 06.04.15
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