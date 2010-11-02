|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 13:46
Re: Місто Банк
В юнисоне была похожая ситуация?
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:11
Нет, ситуация была иная.
Общее то, что Юнисон был в судебном процессе по поводу незаконного (с точки зрения Юнисона) введения ВА.
Но рано или поздно деньги были выплачены всем. Сейчас вон даже выплачивает уже седьмую очередь.
Судебные тяжбы начались в апреле 2016, выплаты по депозитам я получила в феврале 2017.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:23
Вы путаете мягкое с теплым. Никакое следствие не приостанавливает обазательства банка по договору. Такого правила и такой практики нет от слова совсем.
Признание банка неплатежеспособным - это совсем иные юридические процедуры и последствия.
Но чтобы добиться соблюдения своих прав в вышеописанной проблеме - тут нужно попотеть. В двух словах - банк незаконно и немотивированно не исполняет обазателства перед клиентом. Для восстановления своих прав и компенсации ущерба, другого действенного пути кроме как обращения в суд нет. Банк понимает, что это хлопотно для пересичного, поэтому пользуется уголовным расследованием как поводом незаконно удержать деньги клиента у себя.
Дай банкам повод - они сделают все, чтобы никогда не возвращать деньги клиентам.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:28
Я бы на вашем месте написал жалобу в полицию, не помогло - прокуратуру. Тем более вы не один. Ищите братьев по несчастью и начинайте бить тревогу. Шанс мизерный, но он есть. Скажите проценты были ежемесячно или в конце срока?
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:39
[/quote]
Вы путаете мягкое с теплым. Никакое следствие не приостанавливает обазательства банка по договору. Такого правила и такой практики нет от слова совсем.
Признание банка неплатежеспособным - это совсем иные юридические процедуры и последствия.
Но чтобы добиться соблюдения своих прав в вышеописанной проблеме - тут нужно попотеть. В двух словах - банк незаконно и немотивированно не исполняет обазателства перед клиентом. Для восстановления своих прав и компенсации ущерба, другого действенного пути кроме как обращения в суд нет. Банк понимает, что это хлопотно для пересичного, поэтому пользуется уголовным расследованием как поводом незаконно удержать деньги клиента у себя.
Дай банкам повод - они сделают все, чтобы никогда не возвращать деньги клиентам. [/quote]
Вы забыли учесть такую вещь, как форс-мажорные обстоятельства. И подавать в суд на банк, во время официального расследования мошенничества (если оно официальное), равносильно что судить Януковича..
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:42
У меня закончился депо Долл. с процентами в конце срока и не платят проценты по грн. ежемесячные уже два раза.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:19
Так всё-таки обращаться в компетентнве органы или нет? В двух постах вы даёте противоположные мнения.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:51
логан1919 уголовное расследование в отношении должностных лиц банка ну никак нельзя отнести к обстоятельствам форс-мажора, даже для ушлых юристов самого хитросделанного банка
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:07
Залишок коштів по Ваших рахунках запитали...може в банці взагалі рахунки не відкриті?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:13
Так рассказывают, что разбираются, конкретно ничего никому не сообщается. И это по всем клиентам отделения
|