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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:46

Re: Місто Банк

В юнисоне была похожая ситуация?
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:11

  sergio_bender написав:В юнисоне была похожая ситуация?

Нет, ситуация была иная.
Общее то, что Юнисон был в судебном процессе по поводу незаконного (с точки зрения Юнисона) введения ВА.
Но рано или поздно деньги были выплачены всем. Сейчас вон даже выплачивает уже седьмую очередь.
Судебные тяжбы начались в апреле 2016, выплаты по депозитам я получила в феврале 2017.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:23

  lubopytnaya написав:
  sergio_bender написав:Телефон взял. Позвонил. Долго и вежливо объясняли, как все работают и разбираются в том, что наворотила нач.отд.- и банк, и следователи. Резюме - ждите.

Пока идет следствие, то вряд ли кто-то что-то получит. Это распространенная практика.
Как правило, в течение следственного процесса все финансовые операции приостанавливаются.
И длиться это может годами, увы.

Я свой депозит в Юнисоне ждала 9 месяцев.
В итоге выплатили всё +3 грн сверху.

Вы путаете мягкое с теплым. Никакое следствие не приостанавливает обазательства банка по договору. Такого правила и такой практики нет от слова совсем.
Признание банка неплатежеспособным - это совсем иные юридические процедуры и последствия.
Но чтобы добиться соблюдения своих прав в вышеописанной проблеме - тут нужно попотеть. В двух словах - банк незаконно и немотивированно не исполняет обазателства перед клиентом. Для восстановления своих прав и компенсации ущерба, другого действенного пути кроме как обращения в суд нет. Банк понимает, что это хлопотно для пересичного, поэтому пользуется уголовным расследованием как поводом незаконно удержать деньги клиента у себя.
Дай банкам повод - они сделают все, чтобы никогда не возвращать деньги клиентам. :mrgreen:
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:28

  sergio_bender написав:Телефон сегодня взял. Позвонил. Долго и вежливо объясняли, как все работают и разбираются в том, что наворотила нач.отд.- и банк, и следователи. Резюме - ждите.

Я бы на вашем месте написал жалобу в полицию, не помогло - прокуратуру. Тем более вы не один. Ищите братьев по несчастью и начинайте бить тревогу. Шанс мизерный, но он есть. Скажите проценты были ежемесячно или в конце срока?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:39

[/quote]
Вы путаете мягкое с теплым. Никакое следствие не приостанавливает обазательства банка по договору. Такого правила и такой практики нет от слова совсем.
Признание банка неплатежеспособным - это совсем иные юридические процедуры и последствия.
Но чтобы добиться соблюдения своих прав в вышеописанной проблеме - тут нужно попотеть. В двух словах - банк незаконно и немотивированно не исполняет обазателства перед клиентом. Для восстановления своих прав и компенсации ущерба, другого действенного пути кроме как обращения в суд нет. Банк понимает, что это хлопотно для пересичного, поэтому пользуется уголовным расследованием как поводом незаконно удержать деньги клиента у себя.
Дай банкам повод - они сделают все, чтобы никогда не возвращать деньги клиентам. :mrgreen:[/quote]
Вы забыли учесть такую вещь, как форс-мажорные обстоятельства. И подавать в суд на банк, во время официального расследования мошенничества (если оно официальное), равносильно что судить Януковича..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:42

У меня закончился депо Долл. с процентами в конце срока и не платят проценты по грн. ежемесячные уже два раза.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:19

  логан1919 написав:
  sergio_bender написав:Телефон сегодня взял. Позвонил. Долго и вежливо объясняли, как все работают и разбираются в том, что наворотила нач.отд.- и банк, и следователи. Резюме - ждите.

Я бы на вашем месте написал жалобу в полицию, не помогло - прокуратуру. Тем более вы не один. Ищите братьев по несчастью и начинайте бить тревогу. Шанс мизерный, но он есть. Скажите проценты были ежемесячно или в конце срока?

Так всё-таки обращаться в компетентнве органы или нет? В двух постах вы даёте противоположные мнения.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:51

логан1919 уголовное расследование в отношении должностных лиц банка ну никак нельзя отнести к обстоятельствам форс-мажора, даже для ушлых юристов самого хитросделанного банка
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:07

  sergio_bender написав:Телефон сегодня взял. Позвонил. Долго и вежливо объясняли, как все работают и разбираются в том, что наворотила нач.отд.- и банк, и следователи. Резюме - ждите.

Залишок коштів по Ваших рахунках запитали...може в банці взагалі рахунки не відкриті?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:13

Так рассказывают, что разбираются, конкретно ничего никому не сообщается. И это по всем клиентам отделения
sergio_bender
 
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