Додано: Чет 07 лют, 2019 14:39

[/quote]Вы путаете мягкое с теплым. Никакое следствие не приостанавливает обазательства банка по договору. Такого правила и такой практики нет от слова совсем.Признание банка неплатежеспособным - это совсем иные юридические процедуры и последствия.Но чтобы добиться соблюдения своих прав в вышеописанной проблеме - тут нужно попотеть. В двух словах - банк незаконно и немотивированно не исполняет обазателства перед клиентом. Для восстановления своих прав и компенсации ущерба, другого действенного пути кроме как обращения в суд нет. Банк понимает, что это хлопотно для пересичного, поэтому пользуется уголовным расследованием как поводом незаконно удержать деньги клиента у себя.Дай банкам повод - они сделают все, чтобы никогда не возвращать деньги клиентам.[/quote]Вы забыли учесть такую вещь, как форс-мажорные обстоятельства. И подавать в суд на банк, во время официального расследования мошенничества (если оно официальное), равносильно что судить Януковича..