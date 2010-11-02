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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:17

Полиция и прокуратура ответит, что в данном случае - это гражданские правоотношения, обращайтесь в суд. Можно даже не тратить время, бумагу и марки.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:18

  sergio_bender написав:Так рассказывают, что разбираются, конкретно ничего никому не сообщается. И это по всем клиентам отделения

Теж можу такі байки розказувати.
Нехай Вас ідентифікують і назвуть номер Ваших рахунків і залишок коштів на них.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:23

  sergio_bender написав:
  логан1919 написав:
  sergio_bender написав:Телефон сегодня взял. Позвонил. Долго и вежливо объясняли, как все работают и разбираются в том, что наворотила нач.отд.- и банк, и следователи. Резюме - ждите.

Я бы на вашем месте написал жалобу в полицию, не помогло - прокуратуру. Тем более вы не один. Ищите братьев по несчастью и начинайте бить тревогу. Шанс мизерный, но он есть. Скажите проценты были ежемесячно или в конце срока?

Так всё-таки обращаться в компетентнве органы или нет? В двух постах вы даёте противоположные мнения.

у вас гражданские правоотношения с банком - все вам скажут идите в суд...
но никто вам не мешает бороться за свои права дозволенными методами - для начала:
1.напишите официальное письмо банку, с описанием обстоятельств, и с требованием незамедлительно вернуть деньги, или указать причину невозврата, в конце напишите, что ответ вам нужен для обращения в суд,
2.подключите прессу - тема неплатежеспособности банка выполнять свои обязательства под надуманным предлогом весьма актуальна
А так на сегодняшний день, банку выгодно держать ваши деньги - во первых, он ими пользуется бесплатно, во вторых, ему это не стоит никаких репутационных потерь.
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