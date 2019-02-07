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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:17
Полиция и прокуратура ответит, что в данном случае - это гражданские правоотношения, обращайтесь в суд. Можно даже не тратить время, бумагу и марки.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Против Косы, Клоуна, Палковводца.
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:18
Теж можу такі байки розказувати.
Нехай Вас ідентифікують і назвуть номер Ваших рахунків і залишок коштів на них.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:23
у вас гражданские правоотношения с банком - все вам скажут идите в суд...
но никто вам не мешает бороться за свои права дозволенными методами - для начала:
1.напишите официальное письмо банку, с описанием обстоятельств, и с требованием незамедлительно вернуть деньги, или указать причину невозврата, в конце напишите, что ответ вам нужен для обращения в суд,
2.подключите прессу - тема неплатежеспособности банка выполнять свои обязательства под надуманным предлогом весьма актуальна
А так, на сегодняшний день банку выгодно держать ваши деньги - во первых, он ими пользуется бесплатно, во вторых, ему это не стоит никаких репутационных потерь.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:59
в данном случае банк добровольно вернет деньги, только если захочет избежать репутационных потерь,
иначе надо подавать в суд на банк, если конечно у депозитчика есть квитанция о внесении денег с печатью и подписью
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Чет 07 лют, 2019 21:02
Re: Місто Банк
Там має бути 3 підписи
Виконавця
Касира
Контролера
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:35
есть отделения банков которые состоят вообще из 1 человека
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:18
Re: Місто Банк
Я так розумію,що вищевикладена проблема є проблемою окремо взятого відділення та обумовлена суб'єктивними факторами. Багато років користуюсь послугами банку у Києві, перш за все, вклади у євро. Завжди приймали та віддавали значні суми без проблем.
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