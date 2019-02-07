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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:43

И́ вообще есть счет, нет счета - есть оформленные документы о приеме банком денег. Банк должен выполнить обязательства, а потом разбираться с персоналом, который, может быть, деньги похитил.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:38

Re: Місто Банк

Я вам написал, что нужно сделать, чтобы приблизить возвращение вклада, но можно и продолжать сидеть на попе и жалиться в форуме - рано или поздно выплатят, в крайнем случае через фонд грабування
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:48

Мой коллега по несчастью Kreuz писал письма банку, в ответ полный игнор. Т.е. остаётся пресса
Или лучше сразу в суд, я так понимаю.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:58

Может попробовать воздействовать на банк через НБУ?
Потребовать учитывать невыданные проценты и вклад на внебалансе ("счет невыполненных обязательств перед клиентами")?
Это очень жестко напряжёт казначея, т.к. нужно будет отчитываться ежедневно, а не ежемесячно.
И это прямая дорожка к официальной проблемности банка.

Поэтому банки любыми способами избегают этого
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59

  sergio_bender написав:Мой коллега по несчастью Kreuz писал письма банку, в ответ полный игнор. Т.е. остаётся пресса
Или лучше сразу в суд, я так понимаю.

Я не знаю какое письмо, с каким требованием и на чьё имя писал коллега, но сделать нужно так как я сказал. В течении месяца максимум, банк должен дать на ваше требование мотивированный ответ, только после этого у вас появятся основания идти в суд. Если в течении месяца ответа на требование не будет, то тогда можно идти суд и без ответа, и заодно написать жалобу в прокуратуру, на нарушение банком закона об обращении граждан. Но так как в вашем случае явное нарушение банком своих обязательств, уверен, до этого не дойдет, и вам все выплатят. Потому как по суду вы можете потребовать у банка не только возврата вклада, но и возмещение утраченной прибыли, а так же возмещение всех расходов на адвоката, судебный сбор и пр. И 99% что такой иск будет у банка выигран, и банк это понимает
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:00

Re: Місто Банк

Писать на главу НБУ?
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:04

  Stringer написав:
  sergio_bender написав:Мой коллега по несчастью Kreuz писал письма банку, в ответ полный игнор. Т.е. остаётся пресса
Или лучше сразу в суд, я так понимаю.

Я не знаю какое письмо, с каким требованием и на чьё имя писал коллега, но сделать нужно так как я сказал. В течении месяца максимум, банк должен дать на ваше требование мотивированный ответ, только после этого у вас появятся основания идти в суд. Если в течении месяца ответа на требование не будет, то тогда можно идти суд и без ответа, и заодно написать жалобу в прокуратуру, на нарушение банком закона об обращении граждан. Но так как в вашем случае явное нарушение банком своих обязательств, уверен, до этого не дойдет, и вам все выплатят. Потому как по суду вы можете потребовать у банка не только возврата вклада, но и возмещение утраченной прибыли, а так же возмещение всех расходов на адвоката, судебный сбор и пр. И 99% что такой иск будет у банка выигран, и банк это понимает

Но были аналогичные истории с другими банками, где банки морозились и отправляли вкладчиков судиться с персоналом, который занимался махинациями
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:15

  sergio_bender написав:
  Stringer написав:
  sergio_bender написав:Мой коллега по несчастью Kreuz писал письма банку, в ответ полный игнор. Т.е. остаётся пресса
Или лучше сразу в суд, я так понимаю.

Я не знаю какое письмо, с каким требованием и на чьё имя писал коллега, но сделать нужно так как я сказал. В течении месяца максимум, банк должен дать на ваше требование мотивированный ответ, только после этого у вас появятся основания идти в суд. Если в течении месяца ответа на требование не будет, то тогда можно идти суд и без ответа, и заодно написать жалобу в прокуратуру, на нарушение банком закона об обращении граждан. Но так как в вашем случае явное нарушение банком своих обязательств, уверен, до этого не дойдет, и вам все выплатят. Потому как по суду вы можете потребовать у банка не только возврата вклада, но и возмещение утраченной прибыли, а так же возмещение всех расходов на адвоката, судебный сбор и пр. И 99% что такой иск будет у банка выигран, и банк это понимает

Но были аналогичные истории с другими банками, где банки морозились и отправляли вкладчиков судиться с персоналом, который занимался махинациями

Если вы не обманываете, и у вас есть договор и квитанция о внесении денег в кассу - не было ни одного случая аналогичных историй в судах украины, где банк выиграл...
в общем че я уговариваю - либо боритесь за свои права, либо ждите как терпила, когда вам соизволят выплатить
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:18

  sergio_bender написав:Писать на главу НБУ?


Пишите в НБУ и ещё.. Коллега, я бы вам рекомендовал вывести эту тему в публичную плоскость. 1. Сайт Минфин - написать там отзыв на банк, его читают многие - может где-то и сдвинется ваш вопрос.2. Поднять эту проблему в фейсбуке.3 Найти журналистов, которым эта тема будет интересна. Знаю, что можно сделать любопытный репортаж, некоторые каналы могут заинтересоваться.

Просто сидя и ожидая ответа из НБУ и Миста вы теряете время и деньги соответственно, а так глядишь кто-то из ответственных сотрудников Мисто банки одуплится...
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