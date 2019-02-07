Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:58

Может попробовать воздействовать на банк через НБУ?

Потребовать учитывать невыданные проценты и вклад на внебалансе ("счет невыполненных обязательств перед клиентами")?

Это очень жестко напряжёт казначея, т.к. нужно будет отчитываться ежедневно, а не ежемесячно.

И это прямая дорожка к официальной проблемности банка.



Поэтому банки любыми способами избегают этого

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин