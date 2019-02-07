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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:43
И́ вообще есть счет, нет счета - есть оформленные документы о приеме банком денег. Банк должен выполнить обязательства, а потом разбираться с персоналом, который, может быть, деньги похитил.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:38
Re: Місто Банк
Я вам написал, что нужно сделать, чтобы приблизить возвращение вклада, но можно и продолжать сидеть на попе и жалиться в форуме - рано или поздно выплатят, в крайнем случае через фонд грабування
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:48
Мой коллега по несчастью Kreuz писал письма банку, в ответ полный игнор. Т.е. остаётся пресса
Или лучше сразу в суд, я так понимаю.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:58
Может попробовать воздействовать на банк через НБУ?
Потребовать учитывать невыданные проценты и вклад на внебалансе ("счет невыполненных обязательств перед клиентами")?
Это очень жестко напряжёт казначея, т.к. нужно будет отчитываться ежедневно, а не ежемесячно.
И это прямая дорожка к официальной проблемности банка.
Поэтому банки любыми способами избегают этого
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:59
Я не знаю какое письмо, с каким требованием и на чьё имя писал коллега, но сделать нужно так как я сказал. В течении месяца максимум, банк должен дать на ваше требование мотивированный ответ, только после этого у вас появятся основания идти в суд. Если в течении месяца ответа на требование не будет, то тогда можно идти суд и без ответа, и заодно написать жалобу в прокуратуру, на нарушение банком закона об обращении граждан. Но так как в вашем случае явное нарушение банком своих обязательств, уверен, до этого не дойдет, и вам все выплатят. Потому как по суду вы можете потребовать у банка не только возврата вклада, но и возмещение утраченной прибыли, а так же возмещение всех расходов на адвоката, судебный сбор и пр. И 99% что такой иск будет у банка выигран, и банк это понимает
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:00
Re: Місто Банк
Писать на главу НБУ?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:04
Но были аналогичные истории с другими банками, где банки морозились и отправляли вкладчиков судиться с персоналом, который занимался махинациями
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:15
Если вы не обманываете, и у вас есть договор и квитанция о внесении денег в кассу - не было ни одного случая аналогичных историй в судах украины, где банк выиграл...
в общем че я уговариваю - либо боритесь за свои права, либо ждите как терпила, когда вам соизволят выплатить
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:18
Пишите в НБУ и ещё.. Коллега, я бы вам рекомендовал вывести эту тему в публичную плоскость. 1. Сайт Минфин - написать там отзыв на банк, его читают многие - может где-то и сдвинется ваш вопрос.2. Поднять эту проблему в фейсбуке.3 Найти журналистов, которым эта тема будет интересна. Знаю, что можно сделать любопытный репортаж, некоторые каналы могут заинтересоваться.
Просто сидя и ожидая ответа из НБУ и Миста вы теряете время и деньги соответственно, а так глядишь кто-то из ответственных сотрудников Мисто банки одуплится...
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