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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:16

  Stringer написав:Вы путаете мягкое с теплым. Никакое следствие не приостанавливает обазательства банка по договору. Такого правила и такой практики нет от слова совсем.

По закону нет такого права.
А в реальности такое сплошь и рядом повсеместно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:45

  Stringer написав:Я вам написал, что нужно сделать, чтобы приблизить возвращение вклада, но можно и продолжать сидеть на попе и жалиться в форуме - рано или поздно выплатят, в крайнем случае через фонд грабування

у меня большие сомнения что фонд выплачивает вклады украденные из банка сотрудниками банка,
так что при ВА можно вообще ничего не получить
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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