По закону нет такого права.
А в реальности такое сплошь и рядом повсеместно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:16
По закону нет такого права.
А в реальности такое сплошь и рядом повсеместно.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:45
у меня большие сомнения что фонд выплачивает вклады украденные из банка сотрудниками банка,
так что при ВА можно вообще ничего не получить
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:17
На Минфине появился пост с предложением связаться с человеком по поводу проблем с Мисто.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:12
sergio_bender
сторінка недоступна
2) в цьому банку серйозний відтік депо-людей
https://news.finance.ua/ua/news/-/44359 ... nfografika
№2 після УкрСоца...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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