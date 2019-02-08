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Місто Банк

Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:16

  Stringer написав:Вы путаете мягкое с теплым. Никакое следствие не приостанавливает обазательства банка по договору. Такого правила и такой практики нет от слова совсем.

По закону нет такого права.
А в реальности такое сплошь и рядом повсеместно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:45

  Stringer написав:Я вам написал, что нужно сделать, чтобы приблизить возвращение вклада, но можно и продолжать сидеть на попе и жалиться в форуме - рано или поздно выплатят, в крайнем случае через фонд грабування

у меня большие сомнения что фонд выплачивает вклады украденные из банка сотрудниками банка,
так что при ВА можно вообще ничего не получить
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:17

https://minfin.com.ua/company/misto-bank/review/123657/
На Минфине появился пост с предложением связаться с человеком по поводу проблем с Мисто.
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:12

sergio_bender

сторінка недоступна
http://prntscr.com/miipc7


2) в цьому банку серйозний відтік депо-людей

https://news.finance.ua/ua/news/-/44359 ... nfografika

№2 після УкрСоца...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:16

Сообщение постоянно удаляется с сайта Минфина. Сейчас его нет
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:49

  sergio_bender написав:Сообщение постоянно удаляется с сайта Минфина. Сейчас его нет

Считайте что вам повезло. Для понимания ситуации не обойтись без почты - описать требование и приложить копию договора и паспорта,чтобы через месяц иметь ответ ,возможно и в вашем отделении будет возврат.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:53

Re: Місто Банк

Не совсем понял Ваше сообщение. В чем везение? И кому писать?
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:55

  sergio_bender написав:Не совсем понял Ваше сообщение. В чем везение? И кому писать?

Попасть на горе-юриста или посредника проще,вы ж бесплатно хотите забрать своё?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:58

Посредник или горе юрист,думаете, будет бесплатно заниматься?
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:04

  sergio_bender написав:Посредник или горе юрист,думаете, будет бесплатно заниматься?

Думаю, коллега как раз предостерегает нас от такой псевдо помощи небескорыстных посредников. Типа, повезло, что его месседж пропал до того, как мы воспользовались его услугами. Главное, личную инфо не спешить передавать...
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