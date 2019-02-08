По закону нет такого права.
А в реальности такое сплошь и рядом повсеместно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:16
По закону нет такого права.
А в реальности такое сплошь и рядом повсеместно.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:45
у меня большие сомнения что фонд выплачивает вклады украденные из банка сотрудниками банка,
так что при ВА можно вообще ничего не получить
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:17
На Минфине появился пост с предложением связаться с человеком по поводу проблем с Мисто.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:12
sergio_bender
сторінка недоступна
2) в цьому банку серйозний відтік депо-людей
https://news.finance.ua/ua/news/-/44359 ... nfografika
№2 після УкрСоца...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 09 лют, 2019 09:49
Считайте что вам повезло. Для понимания ситуации не обойтись без почты - описать требование и приложить копию договора и паспорта,чтобы через месяц иметь ответ ,возможно и в вашем отделении будет возврат.
никому не верю
Додано: Суб 09 лют, 2019 09:53
Re: Місто Банк
Не совсем понял Ваше сообщение. В чем везение? И кому писать?
Додано: Суб 09 лют, 2019 09:55
Попасть на горе-юриста или посредника проще,вы ж бесплатно хотите забрать своё?
никому не верю
Додано: Суб 09 лют, 2019 10:04
Думаю, коллега как раз предостерегает нас от такой псевдо помощи небескорыстных посредников. Типа, повезло, что его месседж пропал до того, как мы воспользовались его услугами. Главное, личную инфо не спешить передавать...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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