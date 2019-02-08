RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Місто Банк

Місто Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:44

А що ми товчем воду в ступі. Доказів то що хтось тут має вклади в Краматорському відділенні немає. Чи не так?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27631
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:48

Доказів, крім договірів та платіжних доручень, дійсно не має. То й що, не має проблеми?
sergio_bender
 
Повідомлень: 93
З нами з: 19.12.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:09

  sergio_bender написав:Доказів, крім договірів та платіжних доручень, дійсно не має. То й що, не має проблеми?

У Вас є...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27631
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:22

  Квесторе_поверніться написав:А що ми товчем воду в ступі. Доказів то що хтось тут має вклади в Краматорському відділенні немає. Чи не так?

А какие вам нужны доказательства?! Думаете воду просто так мутят?!
логан1919
 
Повідомлень: 172
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6747, 6748, 6749
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
67481 8320097
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лют, 2019 17:36
Seva
Идея Банк 1 ... 1584, 1585, 1586
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15859 2255052
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лют, 2019 11:09
V2
Банк Альянс 1 ... 45, 46, 47
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
462 59483
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 21:08
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.