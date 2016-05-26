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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
7
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
5
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:09

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Виписки з рахунку достатньо.

у вас есть выписки по всем вашим депозитам?
а какой смысл в выписке, когда есть договор и квитанция о внесении средств с мокрыми печатями?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 21:58

Судя по решениям верховного суда, выписка вторичный материал. Документы это то что первично - квитанция.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:07

Re: Місто Банк

demichh написав:Судя по решениям верховного суда, выписка вторичный материал. Документы это то что первично - квитанция.
Выписка то больше чтоб проверить что депо в базу внесли, а не в карман положили.
Если ИБ нет то можно ещё раз в банк наведаться за ней для спокойного сна .
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:11

  demichh написав:Судя по решениям верховного суда, выписка вторичный материал. Документы это то что первично - квитанция.

квитанция и выписка - равнозначные документы
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J
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:17

Re: Місто Банк

  J написав:равнозначные документы


спорно
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:28

  greenozon написав:
  J написав:равнозначные документы


спорно

выписка по счету не подтверждает факта внесение денег?
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J
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:40

  логан1919 написав:
  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Виписки з рахунку достатньо.

у вас есть выписки по всем вашим депозитам?
а какой смысл в выписке, когда есть договор и квитанция о внесении средств с мокрыми печатями?

При кримінальному правопорушенні касир може внесені кошти не провести по рахунку. Виписка підтверджує залишок коштів по рахунку.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:45

  Квесторе_поверніться написав:При кримінальному правопорушенні касир може внесені кошти не провести по рахунку. Виписка підтверджує залишок коштів по рахунку.

а якщо начальник відділення При кримінальному правопорушенні зробить вам підроблену виписку у фотошопі?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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J
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:47

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:а якщо начальник відділення При кримінальному правопорушенні зробить вам підроблену виписку у фотошопі?

Для цього потрібно тривалий час.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:55

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:а якщо начальник відділення При кримінальному правопорушенні зробить вам підроблену виписку у фотошопі?

Для цього потрібно тривалий час.

делаете шаблон в текстовом редакторе и потом туда только вписываете дату\фамилию\сумму
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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