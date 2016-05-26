а какой смысл в выписке, когда есть договор и квитанция о внесении средств с мокрыми печатями?
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Додано: Нед 10 лют, 2019 21:09
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:58
Судя по решениям верховного суда, выписка вторичный материал. Документы это то что первично - квитанция.
Додано: Нед 10 лют, 2019 22:07
Re: Місто Банк
Выписка то больше чтоб проверить что депо в базу внесли, а не в карман положили.
Если ИБ нет то можно ещё раз в банк наведаться за ней для спокойного сна .
Додано: Нед 10 лют, 2019 22:11
квитанция и выписка - равнозначные документы
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:17
Re: Місто Банк
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:28
выписка по счету не подтверждает факта внесение денег?
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:40
При кримінальному правопорушенні касир може внесені кошти не провести по рахунку. Виписка підтверджує залишок коштів по рахунку.
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:45
а якщо начальник відділення При кримінальному правопорушенні зробить вам підроблену виписку у фотошопі?
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:47
Для цього потрібно тривалий час.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Нед 10 лют, 2019 22:55
делаете шаблон в текстовом редакторе и потом туда только вписываете дату\фамилию\сумму
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